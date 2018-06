Galerii: algas Eesti suurim grillifestival

“Moodsal ajal grillitakse toitu seinast seina. Liha on kahtlemata põhiline. Täna hommikulgi, kui läksime esimese bändi Pööloy Gläänziga sööma ja küsisin, mida sööme, siis vastati ühest suust: “Liha!”. Aga vegan on märksõna igatahes ja veganirestoranid on meil esindatud,” rääkis ürituse korraldaja Auris Rätsep.

Rätsepa sõnutsi ei aeta enam taga toidupakkujate numbrit, kuna Vallikääru aasa mahutavusel on piirid. “Aga meil on üle 300 toidupakkuja ja 30 000 ruutmeetrit on täidetud. Suuremaks me ei saa seda ajada,” selgitas Rätsep.