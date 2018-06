Kuigi autojuhid peavad arvestama olude sunnil tihti vastassuunas tuiskavate paarikümnetonniste masinatega iga päev, ei panda autokoolis iseäranis palju rõhku sellele, kuidas roolis käituda, kui läheneb päästesõiduk. Pahatihti satuvad segadusse jalakäijadki.

“Kunagi pakkusime välja, et tuleme ja räägime, mida me alarmsõidukijuhtidena liiklejatelt ootame,” meenutas kõikidesse Pärnu autokoolidesse kirja saatnud Pärnu komando päästja ja alarmsõiduki juht Antti Lääts. “Vastuseks sain, et nad teavad väga hästi, mida räägivad ja mida mitte.”

Reaalsus on aga see, et inimesed ei oska päästeauto lähenedes käituda ega tea, mida ja kuidas teha. “Valitseb suur segadus,” tõdes Lääts.

Kümme aastat tagasi, kui Barbara-nimelised autod tulid, tegi päästeamet Läätse hinnangul meeletu arenguhüppe. “Viimased kümme aastat on autod olnud tõeliselt kvaliteetsed,” kiitis ta. Eelmise aasta paakautod on aga täiesti uuest klassist.

See tähendab, et alarmsõidud on läinud kiiremaks, juhtide koormuski seetõttu suurenenud. Nad peavad enam tähele panema ja varasemast rohkem teistega arvestama. Mängu tuleb ettenägemisvõime.

Miks ei tohiks minna päästeautoga samal ajal Pärnu Kesklinna sillale? Miks ületavad alarmsõidukid ristmikke sageli vastassuuna kaudu? Mida päästeauto juhid liiklejatelt ootavad?

Nendele ja muudelegi küsimustele ajakirjanikud tööauto peale võtnud ja linnatiirule viinud Pärnu komando päästja, päästeauto juht ja sisekaitseakadeemia päästekolledži alarmsõidu lektor vastaski.

Lääts rõhutas, et räägib ainult päästeautodest, mitte politsei- ega kiirabisõidukitest. “Mallid ja sõidutaktikad, mida Väike-Maarjas õpetame, on rangelt ainult päästeauto juhtidele, tegeleme veoautojuhtidega,” kinnitas ta.

Kesklinna sild

Pärnu Kesklinna sillale minek ja selle ületamine on siinsetele päästjatele liikluses kõige keerulisem. Iga linlane teab, et piki mõlemat sõidurada on sillal sügavad rööpad. Need on sõiduauto jälgede järgi ega kattu veoauto ratastega. “Kui suur auto sinna sisse läheb, hakkab see päris kõvasti laperdama,” märkis Lääts. “Tahaks sealt väga välja tulla, aga ei saa, sest autojuhid pressivad järjest sillale peale.”

Kui Lääts on hoidnud rööpast välja tulles tee telje poole, teevad sillal vastu tulevad juhid tihti nägusid ja pööritavad silmi. “Kuhu ma nüüd siis lähen?” pärib mõnigi neist endamisi. “Aga miks sa tuled silla peale?” esitas kaheksa meetri pikkust ja kolme meetri kõrgust alarmsõidukit taltsutav kogenud juht küsimuse. “Sa näed, et sulle tuleb vastu 20 tonni otsest ohtu, aga ikka trügid sillale. No milleks?”

Sageli tuleb ette, et sillale suunduvad päästjad on Teatri bussipeatuse juures, kui Port Arturi poolt saabuv juht keerab Laialt tänavalt sillale. “Mõeldakse, et jõuab enne ära keerata, aga ei arvestata kiiruste erinevust,” lausus Lääts. “Tuleme sillale 60–70kilomeetrise tunnikiirusega. Tema samal ajal alles kiirendab. Veerandi silla peal on ta mul juba jalus. Pean otsima viisi, kuidas saada mööda. Vastassuunast tuleb aga liiklus peale.”

Niisiis soovitab Lääts, et juhid läheksid sillale alles siis, kui päästeauto on sellelt maha sõitnud. Mõnikord on suurekoguliste masinate juhtide suhtes empaatilised bussijuhid tulnud appi ja blokeerinud sillaesise, kuni päästjad on jõe ületanud.

Ristmikud

Enamik väikeste autode juhte ei tule ilmselt selle pealegi, et liiklusmärgid kipuvad tegema suurte sõidukite raja kitsamaks. Need on näiteks läikiva kraega ülekäiguraja märgid, mis jäävad täpselt veoauto peeglite kõrgusele. Üks niisugune asub ristmikul Tiina poe ees.

Liiklusmärki ümbritsev krae teeb sõiduraja 30–40 sentimeetrit kitsamaks. Veoauto laius on kaks ja pool meetrit, peeglitega 30 sentimeetrit enamgi, sõidurada aga kolme ja poole meetrine. Esimesel rajal võib olla sõiduauto või koguni buss. Lääts tõi esile, et Tiina poe ristmikul on tee ääres kaevud, mistõttu enamik juhte hoiab esimeses reas vasakule. Nii ei mahu päästeauto pärisuunas sõites märgi ja auto vahelt läbi. “Võtad kas hoo maha või lähed vastassuunast,” avaldas Lääts tavapärase stsenaariumi.