Benini muusik tutvustab Massias oma maa kultuuri

Guinea lahe ääres Togo ja Nigeeria vahel asuv Benin on 11 miljoni elanikuga kultuuride ja rahvuste segu, kus räägitakse üle poolesaja eri keele. Üle poole rahvast on seotud voodoo-religiooniga. Muusikaliselt huvitavaks teeb Benini aga see, et seal on külati traditsiooniliselt välja kujunenud spetsiifilised rütmid.