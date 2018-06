Mahukas galerii: Lottemaa avas pidulikult suvehooaja

Rahvast oli tulnud kohale omajagu, kuid mitte nii palju kui varasemate hooaegade rahvarohkeimatel päevadel. Lottemaa turundusjuht Kaire Lerg märkis, et eelmistel aastatelgi on olnud nii, et üha enam peresid leiab tee Häädemeeste valda Reiu külla Leiutajatekülla pärast jaanipäeva.