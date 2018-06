Erivajadustega inimesed nautisid jõel purjetamist

„Pakkuda puuetega inimestele võimalust purjetada on üks raskemaid asju, mida olen teinud,“ ütles projekti „Erilised purjetajad“ koordinaator Külli Haav. „Ometi on see kõik, mida ma tavakodanikuna teha saan. Kindlasti on veel vaja nii materiaalset, intellektuaalset kui inimlikku abi.“