90 aastat tagasi

Kuna raudteevalitsus on leidnud võimaliku olevat rongide kiirust suurendada, siis on raudtee suvise sõiduplaani esi­algses kavas tehtud mõnesugused muudatused. Nii jõuab Lelle–Papiniidu teed kaudu tulev reisirong nr. 3, mis Tal­linnast väljub endiselt 0.20 öösel, Pärnu kl. 8.55 asemel kl. 7.28, s-o ligi 1 ½ tundi varem.