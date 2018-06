Kuidas Pärnu võlus autoomanikke

Autokolonn Tallinnast Pärnu on jõudnud mõne kilomeetri kaugusele Pärnust.

Peagi saab meie linn jälle Eesti suvepealinnaks. Sellel tiitlil on paarikümneaastane ajalugu. Vanu ajakirju lehitsedes selgub, et suvepealinna tunnused pärinevad juba 1930ndatest aastatest, sest Eesti autoklubi korraldas aastakokkutulekuid just Pärnus.