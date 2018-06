Pärnu jõkke tungis veel üks võõras vähk

“Ogapõskse vähi päriskodumaa on Põhja-Ameerikas, Euroopas on ta levinud peamiselt mandri lääneosas,” selgitas Eesti mereinstituudi ihtüoloog Heli Shpilev, kelle kabinetis piirituse sees purgis konserveerituna on vaatamiseks välja pandud üheksa seirevõrku sattunud eksemplari.