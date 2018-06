Ileni õde Ave Kallaste teadis rääkida, et õde oli Lao tänava mängutoas oma lapse sünnipäeval ja umbes 16.30 pidi käima ära kodus. Tagasi mängutuppa ta aga enam ei tulnud ja kodus teda ka ei olnud, kui laps ja elukaaslane sünnipäevalt jõudsid. Telefon oli siis juba väljas. “Kõik teadsid, et ta läheb koju, sinna ta aga ei jõudnud. Rohkem ei ole temaga kontakti saadud. Kõik sõbrad ja tuttavad on läbi helistatud. Täielik ummik on praegu,” sõnas murest murtud Kallaste.

“Reageerimisaeg kõikjal Eestis on meil umbes tund,” sõnas Rüütel. Tema väitel nende organisatsiooni mõte ongi selles, et vabatahtlike abiga kadunud inimesi leida. “Aitame neid, kes on kadunud, ja lähedasi, kes on mures.” Ta rõhutas, et kui Ileni lähedane või tuttav nende poole pöördub, on nad valmis aitama. Isiklikult nende poole pöördumine on vajalik just selleks, et nad saaksid lähedastega esmase kontakti.