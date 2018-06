Galerii: maitsete aasta õpikojas valmisid umbrohuroad

“Pärnumaa kohvikute ja restoranide kokad kutsuti töötuppa, et ergutada metsikute taimede jõudmist restoranide ja kohvikute menüüsse. Kohalikud taimetargad rääkisid taimede korjamisest, hooajalisusest ja säilitamisest. Kohapeal said toidupakkujad tuttavaks metsikute taimede kasvatajate ja kogujatega, et need, kellele see teema põnev tundub, saaksid kohe tellimuse sisse anda,” rääkis Pärnumaa maitsete aasta korraldaja Kadi Elmeste.