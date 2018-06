Sindi õpilased pakkisid riigi juubelipakki üle 100 linnuliigi

Gümnaasiumi kodulehelt ja Facebookistki leiab üle­vaate, millesse on kantud kokkuleppe järgi vaid ühe või teise linnuliigi esimesena Sindis vaadeldud esindaja nimi eesti ja ladina keeles, vaatluse kuupäev ja koht, lindude arv ja vaatleja nimi. Liiginimekiri on koostatud rahvusvahelise reeglistiku järgi, et asjatundjad väljastpoolt Eestitki saaksid aru, kellega on tegemist.