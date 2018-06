Virtsu praamil jäi kadunuks üle parda kukkunud või hüpanud mees

24aastase mehe kadumine selgus, kui temaga koos olnud tuttav läks Kuivastus praamilt maha ja avastas, et mees ei tulnud praamilt maha. Laeva kaamerate salvestisi kontrollides selgitati välja, et mees ei ole aluselt maha läinud. Sadamakaamera salvestiselt nähtub, et kell 10.39 hüppab või kukub mees praami välistekilt vette.