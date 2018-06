Kerstin Meresma: Hüvasti, mõistus!

Masinaist väljunud juhid olid ilmselt Ferrari fännid, sest ühel neist oli peas firma logoga nokats ja teisel seljas sama tähistusega pusa. Seejärel tegid nad üksteisest autode ees pilti ja suundusid siis paari meetri kaugusele toitlustusasutusse.

Autod tõmbasid möödakäijate tähelepanu ja mõneks hetkeks arvasin, et tegu on mõne suvise ürituse raames kõnniteele parkinud meelelahutus­elementidega. Kolleegi lühikese kõne järel aga ­selgus, et sedalaadi üritust kavas pole.

Jah, autod olid pilkupüüdvad, kuid nende juhtide teadlik ülbus tegi kurvaks. Miks arvab mõni inimene, et raha annab neile õiguse elada reeglite järgi, mis erinevad ülejäänud elanikele kehtestatuist? Kust tuleb ükskõiksus, karistamatuse tunne? Südalinna, kesk jalakäijaid pargitud auto jääb küll marginaalseks näiteks, kuid niivõrd jultunud käitumine on siiski uskumatu.

Paljud mööda ­kõndinud oleksid toetanud ideed ­lasta neil sealsamas autosid edasi hoida, “sest need on ju nii ägedad!”.

Eesti peaks olema õigus­riik, kus sätestatud reeglid on ühesed kõigile. Jah, võim ei ole ainult raha, see on ka tutvused ja seljatagune. Mõni tuntud poliitik võib ükskõik mis lollusega hakkama saada, kuid kui rahvas ­teda ei hülga ja lähikondsed teda ei reeda, hiilgus jätkub. Rikas on see inimene, kel on mõjukaid sõpru ja karismat.

Kel on aega asuda uurima kaaskodaniku sisemaailma? Tänapäeva maailma juhib meedia, loeb inimese kohta väljamõeldud kuvand, mitte tema ­tegelik olemus.