NATO maaseireprogrammi eesistuja, Euroo­pa Liidu relvastusteemade esindaja ja Euroopa kaitseagentuuri kontaktisik – need kõlavad ametinimetused võib Silva Aher 32aastasena oma visiitkaardile kirjutada. Üks viimaste aastate tähtsamaid ülesandeid on Pärnus sirgunud naisele luuredroonide hankimine. Aher tunnistab, et tööalaselt on Eestist kui väikeriigist pärit olemine talle kasuks tulnud, samuti on aidanud Pärnus läbitud väitlemiskool.