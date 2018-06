Homme küünib temperatuur 27 kraadini

Ilmateenistuse teatel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning suurema sajuta ilm. Pärnumaal on pühapäeva öösel vähese pilvisusega sajuta ilm ja sooja 15 kraadi. Päeval on oodata vahelduva pilvisusega ilma, kuid temperatuur võib siinmail tõusta 26 kraadini. Kõikjal Eestis on 21–27 kraadi.