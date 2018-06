Tuleval nädalal ilm mõnevõrra jaheneb

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 2–8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 11–16 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub edela- ja läänetuul 4–10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur Lääne-Eestis 18–23, Ida-Eestis 23–27 kraadi.

Teisipäeval suundub madalrõhkkond Botnia lahe äärde ja selle servas on Eestis vihmahoogude, väga tugeva edelatuulega ja jahe ilm. Öö tuleb veel vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Hommikul aga tugevneb edela- ja lõunatuul 5–11 meetrini sekundis, hommikuks saartel puhanguti 17 meetrini sekundis. Sooja on oodata 11–16 kraadi. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja valitseb äikeseoht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 15–18 meetrit sekundis. Sooja on 17–22 kraadi.