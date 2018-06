Tuleoht on jätkuvalt ülikõrge

Pärnumaal puhub lõunatuul kiirusega 3-7 meetrit sekundis. Rannikualadel ja saartel 2-6 meetrit sekundis. Vastavalt siseministri määrusele on lõkke süütamine keelatud, kui tuule kiirus on 5,4 meetrit sekundis või enam, kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda.