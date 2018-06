Muuliäärne kergliiklustee läheb plaanitust kallimaks

Kergliiklustee algab Estonia katastroofi ohvrite mälestusmärgi juurest ja lõpeb tuletorni lähedal. Tee on mõeldud selleks, et inimesed jõuaksid randa kuiva jalaga, praegu on juurdepääs sealtkaudu sonnide tõttu raskendatud. Rada algab asfaldiga, muuli juurest kulgeb edasi vaiadele ehitatud laudtee. Kogu tee pikkus on 463 meetrit. Hanke tingimuste kohaselt algavad ehitustööd 21. augustil ja valmimistähtaeg on 30. november.