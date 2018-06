Raekülas jääb ristmikke vähemaks

Maanteeameti planeeringute osakonna projektijuhi Rašid Pulatovi sõnutsi on plaanis muuta Via Balticat liiklusohutumaks, mistõttu suletakse Rae­külas mitu väiksemat peale- ja mahasõitu. Ametkond soovib nimelt kinni panna pääsud Riia maanteele Vambola, Tarva, Hirve, Hiie ja Laane tänavalt.

Raeküla kooli kollektiivile teeb see muret, kuna muudatuste tulemusena tõotab liiklus Lembitu tänaval veel tiheneda. “Meie soov on aastaid olnud see, et Lembitu tänava ots võiks liikluseks üldse kinni olla,” ütleb direktor Liilia Oberg. Kool näeks Obergi hinnangul Lembitu tänavat parema meelega rahuliku kultuuri- ja haridusalana.