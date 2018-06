Ettevaatust! Petukirjad levivad jälle

Ameti teatel tuleb sellistesse kirjadesse suhtuda skeptiliselt ja lugeda need tähelepanelikult läbi. Selle kirja puhul ongi tegemist ehtsa lugemistestiga, sest hallis peenikeses kirjas on teavitus, et andmete saatmisega nõustub ettevõte järgmisel kolmel aastal tasuma 771 eurot.

Pärnu Postimehe toimetusega võttis ühendust Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villup, kes soovis samuti inimesi antud õngitsuskirja eest hoiatada. Villupi sõnutsi oli talle kui keskmisest rohkem bürokraatlikule inimesele esimeseks ohumärgiks, et kiri on võõrkeelne. Lisaks koitsid minevikus ajakirjanudsest läbi jooksnud hoiatused, mis guugeldades said kinnitust. "Kui minu töökaaslane bussiga hommikul tööle tuli, siis nägi ta paljudel inimestel samasugust ümbrikku käes, mis laseb arvata, et tegemist on massilise „õngitsusega“. Jumalhoidku, kui mõni vähem bürokraatlikum inimene upub sellesse teksti ära ja võib-olla saadabki enda andmed, millega võtab endale maksmiskohustuse," märkis ta.