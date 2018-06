Sadama kossutiim noolib Janar Taltsi ja Indrek Kajupanka

Kõige nimekam neist, kellega ühendust on võetud, on Eesti korvpallikoondise raudvara 35aastane Janar Talts, kes eelmisel hooajal mängis Tartu Ülikooli meeskonnas. „Vara veel rääkida,“ poetas Pärnu esindusmeeskonna juht Johan Kärp esiti. „Ta on selline vend, kes kindlasti midagi niipea veel ei otsusta. Eks ta hakka vaikselt oma karjääri kokku tõmbama ja ootab kindlasti rahulikult pakkumisi.“

Klubi juht arvas, et pigem nad Taltsiga kaubale ei saa. „Meil käis lihtsalt selline mõte läbi, Heiko [Rannula] räägib temaga täna. Aga ühte kogenumat venda tahaks punti saada. Aga kas see on just Talts või proovime täisnoorusliku uljusega jälle hooajale peale lennata, veel öelda ei oska. Enne proovime omad poisid paika saada: loodame, et saame pusle lähinädalaga paika,“ rääkis Kärp.

Rannula jäi Taltsi teemal kidakeelseks. “Praegu ei oskaks küll midagi kommenteerida, see on praegu pigem saunajutt,“ kinnitas Pärnu Sadama peatreener, kes hiljuti sõlmis klubiga uue lepingu.

Teine nimi, kes jutust läbi käis, oli Rapla ääremängija Indrek Kajupank. „Ütleme nii, et oleme temaga kontaktis olnud,“ kinnitas Kärp, kelle sõnutsi otsitakse viskavat ääremängijat ja sellele positsioonile sobiks Eesti koondiseski mänginud Kajupank ideaalselt. “Aga ta on nii igipõline Rapla mees, et teda on sealt väga keeruline ära saada. Eks kõik Eesti korvpallimeeskonnad suhtle mängijatega ja kompa neid, meie poistega suheldakse samamoodi. Juba on konkreetsemaidki jutte olnud.“

Rannula ei soovinud Kajupanga teematki avada. “Natuke vara veel, räägime järgmisel nädalal, siin saan midagi konkreetsemat öelda. Täna ei julge küll veel midagi spekuleerida,“ lausus ta.

Ent üks Pärnu tulev välismaalane olevat juba üsna kindel. „Kui nädalaga saame oma pundi paika, siis suure tõenäosusega teeme talle pakkumise. Nime ma veel ei ütle, aga tema positsioon on neli-viis. Kohalikule korvpallipublikule täiesti võõras nimi,“ kinnitas Kärp.

Praegu täidab Rannula noormeeste U20 koondise abitreeneri rolli. Sellelgi perpektiivikal pundil hoitakse silma peal, et sealt mõni mängumees Pärnusse napsata. “Töötame praegu läbi, kes sealt pundist võiksid variandid olla. Kuna Rait Tammet, kes oli trennides kõva keha ja tegi head tööd, läheb sõjaväkke, on meil treeningute peale ka vaja mõelda, et sealgi oleksid kehad olemas,“ seletas Kärp.

Hea hooaja teinud Mihkel Kirvese, Siim-Markus Posti ja Saimon Suti aktsiad on tõusnud ja nemad kolm ootavad pakkumisi teisteltki satsidelt. “Selge see, et nende hind on kõrgem kui eelmisel hooajal. Meiegi pakkusime neile teist palganumbrit selleks hooajaks. Aga meil on piirid ees ja seda teed me ei lähe, et hakkaksime kellegagi võidu jooksma,“ möönis Kärp.

Klubijuhi sõnutsi pole seni paberil ühegi mängija allkirja. “Mul on praegu kodus laua peal kolme mehe lepingud prinditud, minul allkirjastatud ja neile postitatud. Ent meil on kokkulepe, et 22. juunil, mil Tallinnast Eesti Soome mängult naasen, teeme asjad ära,“ selgitas Kärp.

Klubijuht kinnitas, et tema eesmärk on tänavu eelarvet 15–25 protsenti kasvatada. “Seis on selline, et olen suurema osa toetajatega rääkinud, osaga on veel vaja suhelda,” märkis Kärp. “Hoiak on positiivne: toetajad üritavadki midagi juurde leida ja saavad aru, et me pole medalist kaugel. Suvel on rahaasju üldiselt keeruline rääkida, aga seda tuleb teha, sest ettevõtete eelarvestamine käib kolmandas kvartalis, kui pannakse turundusraha paika. Pean praegu rabelema ja tööd tegema, pole midagi teha.“