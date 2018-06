Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Mooritsa sõnutsi kustutavad raba päästjad Pärnust, Arest, Häädemeestelt, Vändrast ja Paidest. Kohal on tosin masinat.

„Kustutajatel on kolm töölõiku,” ütles Moorits, lisades, et töid raskendab tugev tuul, mis tuld kuival pinnasel kiiresti edasi kannab.

Kui suurele alale põleng on kandunud, ei osanud Moorits veel öelda. „Põlengu ulatuse kohta tehakse luuret,” lausus ta.

Pärnu Postimehe fotograaf Urmas Luik ütles kella 14 paiku, et silma järgi on tulekahju levinud mõne jalgpalliväljaku suurusele alale ja põleng on kahel pool kraavi. “Põlenguala suurus olevat umbes kolm hektarit. Leeke näha ei ole, tuli hõõgub turbapinnases,” teatas ta.