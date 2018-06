Peale maratoni ja poolmaratoni kuuluvad programmi uudne virtuaaljooks ja kuni 11aastastele mõeldud Drako lastejooksud. Sinimustvalgega palistatud rada viib osaleja mööda ajaloomälestistest ja tutvustab siinset loodust. Pulli küla, Reiu muinasasula leiukoht, Reiu–Raeküla luitemännik, Jaansoni kallasrada, Tallinna värav, Vallikäär, Pärnu rand – need on vaid väike osa paiku, mis muudavad jooksukogemuse omalaadseks.

Rahvuslikul võistlusel on täita rituaalne rollgi. Nimelt vastutavad maratoonarid Eesti sõjameeste mälestuskirikus süüdatud mälestustule Pärnusse kandmise eest. Tuld viivad maakonna tunnustatud sportlased, treenerid ja aktivistid, kelle seas näiteks tituleeritud sõudjad Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo ja Kaur Kuslap ning maadleja Helary Mägisalu. Pärnus usaldatakse tuli Laidoneri seltsi noortele, kes selle soomukil tänavusse võidupüha paraadi linna Tallinna toimetavad. 23. juunil süütab president samast leegist võidutule, mis omakorda läkitatakse kõikidesse maakondadesse.

Maratoni peakorraldaja Vahur Mäe sõnutsi on eriürituse vastu valitsenud väga elav huvi. “Pärnus stardib ligemale 700 poolmaratoonarit ja maratonijooksjat. Kui siia lisada üllatavalt rohkearvuline e-maratonil osalejate hulk ja sajad lapsed, saab juubeliüritusest hinnanguliselt osa üle 1000 spordisõbra,” märkis Mäe.

Korraldaja ütlust mööda on jooksuidee leidnud sooja vastuvõtu ja starti oodatakse väga. “Kirss tordil on finišipaigana tuntud, äsja rekonstrueeritud Rüütli plats, mis maratonipäevaks on uue ilme saanud,” lisas ta.