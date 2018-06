Sibyl Vane’i uus lugu räägib raskest läbielamisest

“Kaheksa aasta eest 9. juulil olime teel suvisele festivalile esinema ja juht kaotas mäe taha jäänud järsus kurvis sõiduki üle kontrolli. Auto rullus üle katuse ja maandus kraavi. Täpselt massiivse kivi kõrvale ja väga rasketest tagajärgedest lahutas meid mõni meeter. Õnneks olid meil kõigil turvavööd kinnitatud ja pääsesime ühegi füüsilise vigastuseta. Vaimselt jättis see õnnetus märksa suurema jälje ja sellest ajast pole mu lähikondlastele saladus, et autosõit on mulle probleemne ja hirmutab mind,” ütles loo sõnade tausta kohta laulev kitarrist Helena Randlaht.

Peale bändi teeb loos kaasa Pärnu trompetist Karl Kivi. “I Don’t Drive” on salvestatud Pärnus Heliala stuudios ja selleks kasutati 24realist lintmakki.

“Materjal, mille oleme kolmandaks albumiks kirjutanud, tundus lindi peale salvestamiseks väga sobiv. See, mida lint heliliselt võtab ja salamisi juurde paneb, on väga äge. See sobitus väga hästi sellesse konteksti,” kinnitas Randlaht.

Sibyl Vane on Eesti alternatiirvroki trio, mille asutasid Randlaht ja bassist Heiko Leesment Pärnus. Kaheksa aasta jooksul on ansambel koostöös Läti plaadifirmaga I Love You Records avaldanud kaks täispikka albumit ja tuuritanud Euroopas.