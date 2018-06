UKM esitas linnavalitsusele ultimaatumi

Mark Soosaar kirjutas tänases lehes, et ei ole võimalik UKMi üle viia liiklustihedasse ärikvartalisse, nagu seda soovib teha linnavalitsus. “Valdkonna asjatundjad teavad, et kunstimuuseum on palju keerulisem organism kui kunstihoone või -galerii, et viimased on mõeldud vaid näituste korraldamiseks. Nii ruumiprogramm kui nõuded erinevad neil täiesti,” selgitas Soosaar. Tema sõnutsi kavandab hiljuti valitud muuseumi nõukogu rahvusvahelist asjatundjate ajurünnakut juba augustis, et leida parim asukoht kunstimuuseumile Pärnumaal ja koostada ruumiprogramm arhitektuurivõistluseks.

“See tähendaks, et peaksime kõigi ühinenud omavalitsustega uuesti maha istuma, ühinemislepingu lahti võtma ja arutama, kas me tahame millegi asemel seda teha. Kui inimesed näiteks ütlevad, et ei ehitagi ujulat, vaid paneme selle raha hoopis Esplanaadi 10sse, on teine asi. See on valikute küsimus, aga see ei käi nipsti,” selgitas Kosenkranius märtsis.