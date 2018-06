Reede tuleb vihmane ja mõõdukalt soe

Enne südaööd on ilm pilves ja vihmane. Sadu on mitmel pool tugev ja mandril on äikest. Pärast keskööd ilm selgineb ja sadu harveneb. Öö hakul puhub lõunakaare tuul 5–11, läänerannikul ja saartel edelatuul puhanguti 14 m/s, pärast keskööd tugevneb kõikjal edelatuul 7–12, puhanguti 15, rannikul 18–20 m/s. Sooja on 10–15 kraadi.

Peipsi järvel puhub enne südaööd lõuna- ja kagutuul 5–9, puhanguti 11 m/s, pärast keskööd pöördub tuul edelasse ja tugevneb 7–12, hommikuks puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus on 0,6–1,3 meetrit. Sajab vihma ja on äikest. Pärast keskööd on sadu tugev. Nähtavus on sajus halb, hommikul paraneb. Sooja on 13–15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma. Puhub edelatuul 8–13, puhanguti kuni 18, rannikul 22, põhjarannikul kuni 25 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartel läände ja loodesse, õhtul nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 14–17, Ida-Eestis kuni 20 kraadi.