Viirelaiu saladuslik aare

Suuremat osa laiust valitsevad lambad. “Viirelaiu vabariik on 80 hektari suurune maa Ida-Euroopas,” kirjeldab Viirelaidu selle koduleht.

Jõuame kolleegiga kohale ühel Eestis nii tavalisel vahelduva pilvisusega suvisel hommiku­poolikul. Küüti pakub meile üks saare omanikest. Enne maabumist põikame läbi hüljeste pesitsuskohast. Me polnud neid loomi kunagi väljaspool loomaaeda näinud ja see kogemus on juba omaette väärt. Uudishimulikud loomakesed piiluvad meid veest, päid lainete alt välja poetades ja seejärel vette tagasi sulpsates. Julgemad hiilivad paadist vaid mõne meetri kaugusel.