Galerii: Torist läks teele kangelaste auks süüdatud tuli

Kiili sõnade kohaselt on ilus traditsioon tulla võidupüha eel sõjameeste mälestuskirikusse ja saata siit teele kangelaste auks süüdatud tuli. Ta pöördus jutus 99 aasta tagusse aega, mil vabadussõjas vormistati võit. Kuigi rahu sõlmiti hoopis hiljem, viib see võit Võnnu lahingus mõtted omariikluse eest võitlejatele ja eestlaste olemusele.

„Meie otsustame siin, Eesti pinnal, mida me teeme ja mida me ei tee,“ rõhutas Kiili ja lisas, et ikka ja jälle tuleme Torisse läbi sinimustvalge lipuspaleeri nagu allee.