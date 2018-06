Pärnu soomlased peavad jaanõhtupidu täna

Kontserdi annavad Helsingist kohale sõitnud ammused Pärnu sõbrad Riitta Leivo ja Kari Pulakka, kellest esimene on Soomes tuntud dzässlaulja ja Pulakka vanema põlve hinnatud kitarrist. Mõlemad on esinenud Pärnus varemgi, mullu Augustiunetusel kui duoga liitus viiuldaja Kaija Rytkönen, kes on estofiil ja Pärnu Soome seltsi kultuurisekretär.