Kella 11.00 seisuga on Pärnumaalt teada neli rikketeadet, mille tõttu pole voolu 65-s majapidamises.

Üks rike on Tori kandis ja vooluta on 30 perekonda. Kolm riket on teada Vändra kandist ja seal pole elektrit 35-s majapidamises.