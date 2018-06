Päästjad said mitu ärevat kõne Seljametsast

Eile õhtul said päästjad Seljametsa muuseumi juurest mitu kõne, inimesed kirjeldasid suurt tumedat suitsusammast. Kutse siiski tühistati, sest kohapealt kinnitati, et tegemist on jaanitulega ning midagi ei põle. Seetõttu päästjad kohapeale ei läinud.