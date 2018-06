Amet andis ühtsele piletisüsteemile rohelise tule

Kõige rohkem võidavad õpilased (kuni 19 eluaastat kaasa arvatud) ja pensionärid (63aastased ja vanemad), kel enam ei ole vaja osta sooduskuupiletit. Järgmised võitjad on 30 päeva piletiga sõitjad, sest keskmine kuupileti maksumus oli möödunud aastal 31 eurot. 1. juulist on 30 päeva pileti hind kümme eurot ja sellega saab sõita kõigil maakonna bussiliinidel.

Tunnipilet validaatorist hakkab maksma euro, tunnipilet bussijuhilt (välja arvatud liinidel nr 39, 40 ja 57) euro ja tunnipilet bussijuhilt maaliinidel nr 39, 40 ja 57 kaks eurot. Kõrgem piletihind nendel kolmel liinil on tingitud asjaolust, et tegemist on linnalähiliinidega, mille töö iseloom ja bussitüüp vastavad linnaliinile. Sellistesse bussidesse sisenetakse kõigist ustest ja igaühe juures on validaator.