Kalamõrdu ei osata tähistada Varblast Virtsuni

Kontrollialale jäi muu hulgas ajalooline Läänemaa rand Varbla laidudest Virtsuni, mis pärast haldusreformi on Pärnumaa osa. Tosinast seal merre pandud püünisest oli valesti märgistatud kümme.

Õige märgistus on oluline selleks, et mereliiklus oleks ohutu ja mõrraomanikku lihtne tuvastada. Inspektorid võtsid ühendust püüniste omanikega ja palusid need märgistada nõuete järgi.