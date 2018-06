Töötukassa kutsub toetuste infotundi

Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kellel puudub kutse- või erialane haridus ja kel kooli lõpetamisest möödas vähemalt viis aastat. Toetust saavad needki, kellel eri- või kutseharidus olemas, aga selle omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat.

Toetuse suurus sõltub sissetulekust. Kui sissetulekut pole, on see 260 eurot kuus. Kui aga tulevane õppur saab töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikku pensioni või töövõimetoetust, on toetus 130 eurot kuus.