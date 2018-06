Mätiku talu lehmi hakkavad lüpsma robotid

„Vanas laudas on 55 lehmale kohta, aga mul on 78 sees, sinna ei saa roboteid panna. Karjamaad on ka teisel pool külatänavat, nüüd jäävad need laudaga samasse külge: maheloomad peavad suvel karjas käima,“ rääkis Mätiku talu perenaine Helga Pikkmets.