UKMi nõukogu liige: dokumente uue muuseumihoone ehitamise kohta pole

Tema sõnutsi ei vii vastasseisu kultiveerimine lõppkokkuvõttes kuhugi. "Me tahaks inimes­tega normaalselt arutada, et jõuda mõistlike lahendusteni. Et tekiks parem mõistmine, miks meie leiame, et mingid otsused on olulised. Ja meie mõistaks, miks linnavalitsus mingitest otsustest väga kinni hoiab. Kuni me seisame üksteisest kaugel, on seda väga raske saavutada," selgitas Rugam-Rebane.