Kadri Simson: Anname kohalikele keskustele aega ühistransporti arendada

Need neli, kes on otsustanud teisiti, pidid enda otsust esmalt põhjendama Maanteeametile. Pean vajalikuks, et enda käikude tagamaid selgitataks kohalikelegi, et ei valitseks selgus, miks otsustati riigi pakutud võimalusest loobuda. Ajal, kui tasuta ühistranspordi projekt oli alles ettevalmistusfaasis, pidas mitu ühistranspordikeskust ja meediaväljaannet vajalikuks korduvalt rõhutada, et otsustusõigus: kas minna üle tasuta süsteemile või mitte, peab jääma kohalikele. Sellele palvele tuldi vastu ja nüüd ongi tekkinud olukord, kus suurem osa Eestist läheb üle tasuta sõidule, kuid on piirkondi, kus piletita sõit ei rakendu. Seda vähemalt mitte tänavu esimesest juulist, kuid usun, et teiste maakondade positiivsete kogemuste põhjal võib see tulevikus muutuda. Ei tasu karta, et tänane otsus on igaveseks kivisse raiutud ja seda enam muuta ei saa. Saab küll.

Iga uue süsteemi juurutamine võtab aega. Minu palve kõigile sõitjatele: anname kohalikele keskustele nüüd aega ja võimalust ühistranspordisüsteemi ja graafikuid arendada. Tasuta ühistranspordil on mitu plussi, kuid samal ajal on selge, et see ei ole ainus tegur, mis paneb inimesi autost bussi kolima. Maapiirkondades saab määravaks seegi, kuivõrd tihti vajalikud bussid käivad, mis ajal nad sõidavad jne. Seetõttu tulebki ühistransporti vaadata ühtse süsteemina. Esimene suur samm – piletita sõit – on nüüd astutud, edasi peab asi arenema kohalikul tasandil.

Sel eesmärgil loodigi aasta alguses üle kogu Eesti kohalikud ühistranspordikeskused. Kui vanasti korraldas ühistransporti peaasjalikult maavalitsuse spetsialist, kes tihtipeale polnud tööl isegi mitte täiskohaga, siis nüüd on keskustes enamasti mitu spetsialisti, kellel senisest enam aega ja ressurssi, et kohalikku liinivõrku arendada. Keskustel on võimekus panna bussid sobivamatel aegadel liikuma, lisada peatusi ja tihendada liine – see ongi nende ülesanne! Kohalikud võivad keskustele enda vajadustest julgelt teada anda.

Võrkude tihendamine ei pea tulema keskuste enda vahenditest, siinkohal tuleb appi riik. Liinivõrgu tihendamist toetab valitsus 3,3 miljoni euroga. Sellest saab iga maakond kümme protsenti. Kokku lisandub üle kolme miljoni uue liinikilomeetri, mis on võrdeline viimase 14 aasta jooksul lisandunud liinikilomeetrite hulgaga.

Usun, et tasuta ühistranspordile üleminek võib esialgu tekitada veidi küsimusi. Maanteeamet küll teeb aktiivset teavituskampaaniat, kuid alati leidub neid, kelleni uus info jõudnud pole. Tänaseks saab tasuta sõita üheteistkümnes maakonnas: Valgamaal, Põlvamaal, Võrumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Viljandimaal, Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal. Vastuseid korduma kippuvatele küsimustele on kõige lihtsam leida Maanteeameti kodulehelt.