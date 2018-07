Huvi virtuaalse juubelimaratoni vastu oli oodatust suurem

E-maratoniks kutsutav virtuaaljooks tõi 21.–22. juunil rajale kõiki need, kel ei olnud võimalik Pärnusse tulla, kuid kindla peale soovisid jooksupeost osa saada. Jooks osutus koguni nii populaarseks, et kirjapanek tuli kohtade täitumise tõttu sulgeda paar päeva enne ametlikku registreerimistähtaja lõppu.

„Alguses ei saanud registreerimisega vedama, aga nagu näha lõpus pidama. Oleme korraldajatena siiralt rahul, et projekti saatis edu hoolimata sellest, et Pärnuski oli samal ajal võimalik joosta,“ rõõmustas maratoni peakorraldaja Vahur Mäe.

Seda, kas mujal maailmas populaarsust kogunud virtuaalsed jooksud hakkavad edaspidi kuuluma klassikaliste Eesti rahvajooksude programmi, on muidugi keeruline hinnata, ent Mäe arvates on nüüdsest Kahe Silla klubi õnnestumisest mõndagi kõrva taha panna.

„Tõestasime, et huvitav projekt toob rahva paralleelselt starti ka seal, kus pole võistluskeskusi ega rajateenindust. On eri põhjusi, miks soovitakse omaette tegutseda ja selleks tuleb rahvale valikuvariante pakkuda. Nägime Pärnu maratoni kogemusest, et Eesti jooksusõber kasutas võimalust agaralt ning kui on sisuga ja temaatiline projekt, tasub e-jooksu korraldamist kaaluda edaspidigi,“ tõdes korraldusmeeskonna juht.