Hüdrandid ja tuletõrje veevõtukohad leiab nüüdsest maa-ameti kaardilt

Ohtlike ettevõtete kaardikihi eesmärk on teavitata avalikkust ja ohustatud inimesi ja anda teavet riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Veevõtukohtade kaardikihi eesmärk on tõsta elanike teadlikkust, täiendada päästeameti kaardistust ja pakkuda tuleohutusega kokku puutuvatele ettevõtetele ja spetsialistidele viisi kontrollida, kus neile lähim hüdrant või veevõtukoht asub.

“See muudatus võimaldab tõsta elanike teadlikkust, andes võimaluse kontrollida, kas nende elu- või töökoha läheduses on hüdrant või veevõtukoht,” ütles päästeameti pressiesindaja Riin Oeselg. “Ühtlasi aitab kaardistuse täiendamine paremini päästetöid planeerida ja tulekahjusid paremini kustutada.”

Selleks, et kaardile saaks märgitud kõik veevõtukohad, võib panustada igaüks. Kui avastate, et kaardile on mõni päästeameti veevõtukoht märkimata jäänud või kantud valesse asupaika, andke sellest kohalikule päästekeskusele teada.