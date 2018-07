Bussiga Pärnust Kilingi-Nõmme ja tagasi ehk uus piletisüsteem tõi kaasa suure segaduse

Sõitsin tasutapöörde esimesel hommikul Tihemetsa. Laupäeval ja pühapäeval väljub esimene buss Pärnust selles suunas kell 10.45 ja see on maakonnaülene ehk sihtkoht on Viljandi. Bussijaama kassas lookleb röögatult pikk saba, ühe kassaluugi tagant seletatakse pikalt hallipäisele prouale, mis ja kuidas nüüd Pärnu linnas kaardiga sõita saab. Teises kassas läheb kiiremini, saba hargneb ja minutid tiksuvad.