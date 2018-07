Hommikused seiklused Pärnu ühistranspordis

Siis tuli 64aastase maamehe kord, kes arvas, et peaks kümneeurose Pärnu kuupileti ostma, et maakonnaliinis tasuta sõita, nagu lehed kirjutasid.

„Kaheksateist,” tunnistas poiss, mispeale kassapidaja küsis, kas nooruk on pärnakas ja õpilane. Selgus, et pärnakas on, aga koolipoiss pole, kuid see ei omagi tema puhul tähtsust. Poiss sai oma rahast lageda ühiskaardi ja kõmpis minema värske teadmisega, et võib Pärnus tasuta sõita, kui kaardi valideerib.