Kärpuk uuest piletisüsteemist: Meil oli ettevalmistuseks vaid neli päeva

“Pärast seda, kui 26. juuni pärastlõunal tuli maanteeametist käskkiri, millised hinnad ja soodustused meil kehtima hakkavad, saime hakata uut süsteemi välja töötama,” selgitas PÜTKi juht Andrus Kärpuk. “Meil oli vaid neli päeva aega, et lasta käiku süsteem, mis puudutab 80 000 inimest koos kõigi mõeldavate eranditega, ja vana süsteemist osa asju uude üle kanda.”

Ühistranspordikeskusel on piletimüügifirmaga leping, et muudatustest tuleb kuu aega ette teatada.

“Arvestades, et nad tulid meile vastu ja lasime 1. juulist käiku täiesti testimata süsteemi, võime öelda, et läks päris hästi,” sõnas Kärpuk.

Samuti ei toimi osa pileteid nagu sõbra-, päeva- ja viie päeva pilet. “Seda seetõttu, et nende aluseks olevad tunnipiletid on testimata,” lisas Kärpuk.

“Esiteks võtsid täna kella 10ni validaatorid kaartidelt ühe euro asemel maha kaks. See viga on nüüd parandatud ja need inimesed saavad raha kaardile mõne aja pärast tagasi,” rääkis Kärpuk.