Video: maailma kettagolfitipud võistlevad Jõulumäel

Pärnu Openil näeb kolme päeva vältel tippmängijad. Tuntumad neist on Will Schusterick (Team Prodigy) ja Eagle McMahon (Team Discmania), viimane neist on see hooaeg võitnud ookeani taga mainekaid suurvõistlusi. Soomest on kindlasti nimekamad Leo Piironen ja Mikael Häme.