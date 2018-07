Lottemaa majandusaasta: kahjum kasvas pea kuus korda

Ettevõtte teine omanik ja tegevjuht Rein Malsub, kes mulluste tegemistega uuest omanikust paremini kursis, täheldas, et eelmise suve ­kehvade ilmade tõttu müüdi vähem pileteid ja müügikäive kahanes. Kui 2016. aastal leidis tee Lottemaale 70 000 külastajat, siis mullu oli külastajaid 68 000. Tegelik klientide langus oli suurem kui numbrid näitavad, sest Malsubi kinnitusel muudeti külastajate arvestuspõhimõtet. Külastajaarvu hulka loetakse nüüd kõik, kes teemaparki väisavad, sealhulgas needki, kes on saanud tasuta külastusõiguse kampaaniate kaudu või on muudmoodi sooduspileti saajad. “Varem ei olnud see tehnilistel põhjustel võimalik ja niiviisi ei kajastunud seni kõik teemapargi külastajad. Sellel põhjusel ei saa kõrvutada varasemaid külastajaarvusid,” märkis ta.