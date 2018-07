Kuupiletite ostmine Pärnus avardus

“Esialgu ei saa internetist ostes ise piletite algusaega määrata, see hakkab kehtima müümise hetkest või kui juba on olemas 30päeva pilet, siis selle lõpukuupäevast,” täpsustas Kärpuk. “Algusaja määramise võimalus luuakse lähiajal.”

“Põhjusi on mitu, kõigile on lahendus,” tähendas Kärpuk. “Pärnumaa elanikele ja väljaspool elavatele on Pärnu linnabusside piletihinnad erinevad, seega oli vajalik kõigi bussikaartide automaatne uuesti isikustamine. Mõne kaarti puhul ei ole see mingil põhjusel õnnestunud, seetõttu ei anna need kaardid soodustatud isiku õigusi. Sellised kaardid on vaja käsitsi uuesti isikustada kas Parnu.pilet.ee lehel või bussijaama kassas, tavaliselt saab pärast seda kõik korda.”