Lihula poiss tuli Eesti takistusjooksumeistriks

Valliku treener Jaanus Getreu kirjutas blogis , et 4. juuli läks Lõuna-Läänemaa spordiajalukku, sest väikesest piirkonnast on sirgunud kergejõustiku Eesti noortemeister.

“Kaks ja pool ringi Virgo tehtud väga kõva tempot küpsetas konkurendid ära. Enne viimasele ringile minekut kujutas üks konkurent siiski veel ohtu. 250 meetrit enne finišit tegi meie mees rünnaku ja see õigustas, sest pikk lõpuspurt tõi Eesti meistritiitli,“ avaldas Getreu. “Oleme taas näidanud, et väikeses maakohas on võimalik sportida ja isegi sellisel tasemel. Virgo on kaheksa aastat mänginud jalgpalli, teinud iseseisvaid treeninguid kodus, kaks viimast aastat mängib aga Eesti meistrivõistluste U17 liigas Pärnu JK Vapruse eest.“