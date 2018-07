Rahvusvärvides piimalehm alustab ringreisi Pärnust

Piimalehm tuletab inimestele meelde, et piim on väärtuslik toiduaine, mis eestlaste söögilaual on olnud olulisel kohal juba aastasadu ja on praeguseni.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnade kohaselt on Eesti elanikud väga agarad piimajoojad ja toodete valik aasta-aastalt rikkalikum. “Tasakaalus ja mitmekülgne toitumine on eriti oluline laste puhul, kelle organism alles kujuneb. On oluline, et teadmine piima headest omadustest jõuaks nendeni, ja just seepärast on meie kampaania mänguline,” rääkis Potisepp.