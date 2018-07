Siiri Erala: Elu vägivallafoonil

Nende surmade ja vägivallatsemise kajastamise keerises on toimetuserahvas nii mõnigi kord küsinud: “Mis on ometi inimestega lahti? Mis toimub?” Sellele on järgnenud ohke saatel õlakehitus või kohatu viide Kuu seisule.

Ometi on selge, et meie argielu kulgeb pideval vägivallafoonil. Kas see mõjutab inimeste käitumist?

Kuhjasin kokku mõnel kuul kogetu ja iga päev ei näe päris selline välja. Ometi on selge, et meie argielu kulgeb pideval vägivallafoonil. Kas see mõjutab inimeste käitumist? Kas siniselt helendavatelt ekraanidelt ja kõlaritest kostev pidev märul pressib tõsiellu? Ma tahaks väga, et vastus oleks: “Ei, vägivalla pealtvaatamisel ei ole inimeste käitumisele mingit mõju”. Aga sellist vastust ei anna ilmselt ükski ekspert.