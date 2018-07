Pärnu seksilugu

Politseijuurdluse tõmbas käima tõik, et lõbutüdrukuid vahendanud inimene pidi olema eeldatavasti see, kes kasseerib tasu, olles sel moel vahendaja või tema esindaja. Oma ihu müümine ja sellega raha teenimine polnud keelatud ja maksulise armastuse pakkujaid leidus. Küll aga on seadusega karistatav prostitutsiooni vahendamine.