Maakonna ühtse piletisüsteemiga bussid saavad erimärgistuse

“Ühistranspordikeskusest on sageli küsitud, millised on need konkreetsed bussid ja bussiliinid, kus uus süsteem kehtib,” rääkis Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk. “Samuti oleme täheldanud infot selle kohta, et Pärnu maakonna elanikud saavad nüüd sama pileti või tasuta sõidu õigusega sõita nii linna- kui maabussides, ei ole inimeste teadvusesse veel jõudnud. Näiteks lastakse endiselt liini nr 40 bussil minna ja oodatakse kümme minutit linnaliinibussi.”